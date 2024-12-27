В Киеве хотят выманить мужчин из-за границы, обещая решить вопрос бронирования от армии

Вице-премьер-министр – министр нацединства Украины Алексей Чернышов заявил, что 50 процентов мужчин призывного возраста готовы возвратиться на Украину, не дожидаясь окончания конфликта, если будут решен вопрос с бронированием.
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