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Контрафронт

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Филиппины: шесть человек были убиты и еще 17 получили ранения во время инцидента со стрельбой в...

Филиппины: шесть человек были убиты и еще 17 получили ранения во время инцидента со стрельбой в национальной средней школе Банга, провинция Южный Котабато в регионе Соксксарген, по состоянию на послеобеденные часы.

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