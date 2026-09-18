Филиппины: шесть человек были убиты и еще 17 получили ранения во время инцидента со стрельбой в национальной средней школе Банга, провинция Южный Котабато в регионе Соксксарген, по состоянию на послеобеденные часы.
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