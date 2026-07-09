В Ростовской области бизнесу пообещали искоренят произвол властей и монополий

Власти Ростовской области пообещали за четыре года искоренить произвол в отношении бизнеса. К 2030 году региональные власти и естественные монополии, по задумке правительства, не должны будут мешать законно работающим предпринимателям .
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