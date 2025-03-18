Мошенники угоняют аккаунты в Telegram у тех, кто ищет работу. ☝️☝️☝️ И крадут все их деньги. В каналах появляются фейковые вакансии с высокой зарплатой и фишинговой ссылкой.
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Мошенники угоняют аккаунты в Telegram у тех, кто ищет работу. ☝️☝️☝️ И крадут все их деньги. В каналах появляются фейковые вакансии с высокой зарплатой и фишинговой ссылкой.