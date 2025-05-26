Тушеная капуста в этом рецепте приобретает новый насыщенный и сочный вкус благодаря необычному способу подготовки и ароматной овощной зажарке.
Тушеная капуста, чтобы добавки просили все. Сохраняем сочность и хруст одновременно
Комментарии
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НЛ
Нина Лубенкова
Чушь какая то
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6 час.
EV
Evgeni Velesik
Бредятина! Какая бланшировка? Что, после этого действа, капуста пойдёт в охлаждение? Бери чугунок, разогрей, плесни немного масла растительного, выложи нашинкованную капусту (не тонко), чуток водички, закрыл крышкой, тоже чугунной, убавил огонь. Очистил лук, морковь, ополоснут, нарезал и добавил к капусте, перемешал и закрыл крышкой. Пусть томится, отдаëт влагу! Ну и затем пошли специи: соль, перец красный, горошком, томатная паста, а можно и без неё, для меня даже вкуснее! Приятного аппетита!
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5 час.
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