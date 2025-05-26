Тушеная капуста, чтобы добавки просили все. Сохраняем сочность и хруст одновременно

EV

Evgeni Velesik

Бредятина! Какая бланшировка? Что, после этого действа, капуста пойдёт в охлаждение? Бери чугунок, разогрей, плесни немного масла растительного, выложи нашинкованную капусту (не тонко), чуток водички, закрыл крышкой, тоже чугунной, убавил огонь. Очистил лук, морковь, ополоснут, нарезал и добавил к капусте, перемешал и закрыл крышкой. Пусть томится, отдаëт влагу! Ну и затем пошли специи: соль, перец красный, горошком, томатная паста, а можно и без неё, для меня даже вкуснее! Приятного аппетита!