В Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет

Максим Блинов/РИА «Новости» Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем фракции Леонидом Слуцким разработала законопроект, которым предлагается добавлять к пенсии выплаты в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет.
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