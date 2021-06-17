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Forbes: глава LVMH Арно с $200 млрд обогнал Безоса в рейтинге богатейших людей мира

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy, "Луи Виттон - Моэт - Хеннесси") Бернар Арно во второй раз за месяц обогнал основателя американской Amazon Джеффа Безоса в списке самый богатых людей мира.

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