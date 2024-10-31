За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано пять ДТП с пострадавшими

В Иванове в 09-10 на улице Шошина 62-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», совершил наезд на 19-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
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