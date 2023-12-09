Cпасибо за вашу поддержку

Уважаемые болельщики, футбольный клуб Белшина выражает Вам огромную благодарность за оказанную поддержку на протяжении всего сезона, который, к огромному сожалению получился для нас неудачным, но вместе с тем не был напрасным.
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