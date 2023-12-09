Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

23 подписчика

Свежие комментарии

  • Tatiana Tykhonova
    На кол его посадить и пока не сдохнет на нем не снимать!К пожизненному ли...
  • Павел К
    Что ж вы, бл...ь, пристаёте к этой мелочёвке? Стрижка, пирожки, семечки, старушки с уропом и помидорами, какого х... ...В Бобруйске трое ...

Cпасибо за вашу поддержку

Cпасибо за вашу поддержку

Уважаемые болельщики, футбольный клуб Белшина выражает Вам огромную благодарность за оказанную поддержку на протяжении всего сезона, который, к огромному сожалению получился для нас неудачным, но вместе с тем не был напрасным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх