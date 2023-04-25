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Депутат ГД Султан Хамзаев предложил за пьяную езду запрещать аренду самокатов пожизненно

Депутат ГД Султан Хамзаев предложил за пьяную езду запрещать аренду самокатов пожизненно

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев обратился к руководителю Минтранса Савельеву с инициативой о пожизненном запрете аренды электросамокатов гражданам, имеющим административное наказание за вождение средств индивидуальной мобильности.

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