Депутат ГД Султан Хамзаев предложил за пьяную езду запрещать аренду самокатов пожизненно

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев обратился к руководителю Минтранса Савельеву с инициативой о пожизненном запрете аренды электросамокатов гражданам, имеющим административное наказание за вождение средств индивидуальной мобильности.
Депутат Государственной думы Султан Хамзаев обратился к руководителю Минтранса Савельеву с инициативой о пожизненном запрете аренды электросамокатов гражданам, имеющим административное наказание за вождение средств индивидуальной мобильности.
Свежие комментарии