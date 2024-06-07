Российская ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на четыре региона Российская ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на четыре регионаУкраинские вооруженные формирования провели очередную массированную атаку беспилотниками на российские регионы, противовоздушная оборона в течение ночи перехватила и сбила почти тридцать украинских БПЛА.