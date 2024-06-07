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Военные новости ★ спецоперация

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Российская ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на четыре

Российская ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на четыре региона Российская ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на четыре регионаУкраинские вооруженные формирования провели очередную массированную атаку беспилотниками на российские регионы, противовоздушная оборона в течение ночи перехватила и сбила почти тридцать украинских БПЛА.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Когда риперы начнут мочить?
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20 час.

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