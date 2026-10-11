Бредовая идея: почему тоннелей под Днепром не будет никогда

Едва ли не сразу после первых ударов, нанесенных ВКС России по мостам в Киеве жителей столицы поспешил успокоить Николай Калашник – министр восстановления, инфраструктуры и транспорта.
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