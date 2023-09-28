4,4 млн рублей направили на оснащение краеведческого музея в Рубцовске

Масштабные изменения произошли в зале, где находятся экспонаты, рассказывающие о Рудном Алтае, Горной Колывани, а также минералогическая коллекция музея В ноябре после модернизации по нацпроекту "Культура" Краеведческий музей Рубцовска откроют для посетителей.