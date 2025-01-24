RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 456 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Эрнст
    Не больно то он и нужен, нашим правоохранителям, а так, попугать. Чтобы это чмо не раслаблялся, мало ли, может какая...РИА Новости: стра...
  • Evgeni Velesik
    И что врач вам посоветует? Семаглутид? Малышева его колола Год и всë! Вес встал! А последствия?Специалист назвал...
  • Наталья Радостева
    И вот чем он отличается от клоуна Зеленского?Политолог объясни...

«Вражеские атаки не достигнут своей цели»: за ночь силы ПВО сбили 121 украинский БПЛА над 13 регионами РФ

«Вражеские атаки не достигнут своей цели»: за ночь силы ПВО сбили 121 украинский БПЛА над 13 регионами РФ

Этой ночью силы ПВО сбили 121 украинский БПЛА над 13 регионами России, сообщили в Минобороны РФ. 37 беспилотников было перехвачено над Брянской областью, 20 — над Рязанской, по 17 — над Курской и Саратовской, семь — над Ростовской, по шесть — над Московской и Белгородской, три — над Воронежской, по два — над Тульской, Орловской и Липецкой областями, один — над Крымом и ещё один — над Москвой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх