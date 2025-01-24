«Вражеские атаки не достигнут своей цели»: за ночь силы ПВО сбили 121 украинский БПЛА над 13 регионами РФ

Этой ночью силы ПВО сбили 121 украинский БПЛА над 13 регионами России, сообщили в Минобороны РФ. 37 беспилотников было перехвачено над Брянской областью, 20 — над Рязанской, по 17 — над Курской и Саратовской, семь — над Ростовской, по шесть — над Московской и Белгородской, три — над Воронежской, по два — над Тульской, Орловской и Липецкой областями, один — над Крымом и ещё один — над Москвой.