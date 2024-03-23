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Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек

Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек

Накануне вечером преступники устроили стрельбу в развлекательном центре «Крокус Сити Холл». Глава ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, среди которых 4 преступников, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле», пишет РБК.

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