Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 768 подписчиков

Фигуранта дела о теракте против главы батальона "АрБат" осудили на 22 года

Фигуранта дела о теракте против главы батальона "АрБат" осудили на 22 года

Фигурант дела о теракте в московском ЖК "Алые паруса" Вараж Манукян получил 22 года лишения свободы. По версии следствия, он доставил в Москву самодельную бомбу, при взрыве которой погиб основатель батальона "АрБат" Армен Саркисян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии