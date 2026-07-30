Фигуранта дела о теракте против главы батальона "АрБат" осудили на 22 года

Фигурант дела о теракте в московском ЖК "Алые паруса" Вараж Манукян получил 22 года лишения свободы. По версии следствия, он доставил в Москву самодельную бомбу, при взрыве которой погиб основатель батальона "АрБат" Армен Саркисян.