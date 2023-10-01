Эксперты спрогнозировали курс рубля в октябре

Опрошенные «Известиями» эксперты не исключили, что в октябре доллар может достигнуть 100 рублей.В начале октября курс может варьироваться около 97 рублей за доллар, до 103 рублей за евро и 13 рублей за китайский юань, считает экономист Владимир Григорьев.