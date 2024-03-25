Кнайсль: Бербок и фон дер Ляйен ведут себя как 13-летние подростки.

AP Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ведут себя как 13-летние подростки, а не как взрослые люди: они «хлопают дверью» и отгораживаются от окружающего мира, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.