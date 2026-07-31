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Аргументы недели

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Дачница объяснила, почему нельзя убирать свежую картошку сразу на балкон

Дачница объяснила, почему нельзя убирать свежую картошку сразу на балкон

После сбора урожая многие жители Подмосковья, не имеющие погреба, сталкиваются с проблемой хранения картофеля.

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