Захарова: сотрудники посольства США так и не вернули украденный рюкзак

Сотрудники американского посольства украли рюкзак у жителя Москвы. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, они, вероятно, покинут страну.
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