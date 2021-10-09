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Захарова: сотрудники посольства США так и не вернули украденный рюкзак

Захарова: сотрудники посольства США так и не вернули украденный рюкзак

Сотрудники американского посольства украли рюкзак у жителя Москвы. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, они, вероятно, покинут страну.

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