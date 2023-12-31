Власти отчитались об уборке улиц Читы

Администрация Читы в своём Telegram-канале отчиталась об уборке городских улиц.«Муниципальное предприятие «ДМРСУ» в ночную смену (с 30 на 31 декабря) выполняло плановые работы по очистке улично-дорожной сети краевого центра.
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