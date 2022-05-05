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Пресс-секретарь президента назвал чушью слова западных чиновников о якобы намерениях Владимира Путина объявить 9 мая о мобилизации

Пресс-секретарь президента назвал чушью слова западных чиновников о якобы намерениях Владимира Путина объявить 9 мая о мобилизации

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал многочисленные публикации в британской и американской прессе, а также высказывания политиков и чиновников из этих стран, заявивших о якобы намерениях Кремля объявить мобилизацию в стране.

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