Крупнейший в мире солнечный телескоп получил самые детальные снимки поверхности Солнца

Изображение поверхности Солнца (фотосферы) с самым высоким разрешением, которое когда-либо было получено солнечным телескопом Иноуэ / © NSF / NSO / AURA / MPS Международная группа исследователей из Национальной солнечной обсерватории (NSF NSO) и Высотной обсерватории (NSF NCAR HAO) Национального научного фонда США, а также Института исследований Солнечной системы Общества Макса Планка (MPS) использовала крупнейший в мире солнечный телескоп — Иноуэ — и впервые с такой точностью зафиксировала на поверхности Солнца проявления неустойчивости Кельвина — Гельмгольца.