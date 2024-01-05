В Парголово на территории крупного ЖК откроют детскую и взрослую поликлиники

В Выборгском районе правительство Петербурга выкупит здания под детскую и взрослую поликлиники. Оба учреждения разместят внутри жилого комплекса в Парголово, где уже ввели в эксплуатацию почти 2 млн “квадратов” жилья.
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