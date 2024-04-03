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Экс-жена супруга сиамской близняшки Хенсел считает его отцом младшей дочери: всплыли скандальные подробности из прошлого мужчины

Экс-жена супруга сиамской близняшки Хенсел считает его отцом младшей дочери: всплыли скандальные подробности из прошлого мужчины

Жизнь сиамских близнецов Эбигейл и Бриттани Хенсел обсуждает весь мир. Многим интересно, как же живут девушки, имеющие одно тело.

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