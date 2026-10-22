Злоумышленники звонят от имени службы финансового контроля и требуют код из СМС Мошенники выманивают коды из СМС под предлогом "верификации карт" для банкоматов, сообщили РИА Новости в пресс‑службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
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