ЧЕТЫРЕ "ОТКЛОНЁН". ДЕПУТАТ МАТВЕЕВ РАССКАЗАЛ, КАК В ГОСДУМЕ САБОТИРУЮТ БОРЬБУ С МИГРАЦИЕЙ

Самый лучший вариант решения проблемы, это РАЗОГНАТЬ ДУМУ, все функции по законности передать МВД , прокуратуре и вопрос с мигрантами отпадет. Тем паче и средства появятся на выдворение мигрантов за счет не выплат депутатам довольствия.

Людмила Фирстова

Татьяна, как у вас всё просто! Для того, чтобы упразднить ГД, нужно изменить Конституцию РФ... А высылать мигрантов за наш счёт зачем? Их миллионы! Вы представляете сколько это будет в денежном выражении? http://www.constitution.ru/10003000/10003000-7.htm