Депутат Михаил Матвеев рассказал, как в Госдуме саботируют борьбу с массовой, а также нелегальной миграцией.
ЧЕТЫРЕ "ОТКЛОНЁН". ДЕПУТАТ МАТВЕЕВ РАССКАЗАЛ, КАК В ГОСДУМЕ САБОТИРУЮТ БОРЬБУ С МИГРАЦИЕЙ
Комментарии
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Maxim
Мигропутатов отозвать через Госуслуги, отчёт о голосованиях поимённо вывесить на сайте..
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1 д.
Т
Татьяна
Самый лучший вариант решения проблемы, это РАЗОГНАТЬ ДУМУ, все функции по законности передать МВД , прокуратуре и вопрос с мигрантами отпадет. Тем паче и средства появятся на выдворение мигрантов за счет не выплат депутатам довольствия.
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18 час.
Людмила Фирстова
Татьяна, как у вас всё просто! Для того, чтобы упразднить ГД, нужно изменить Конституцию РФ... А высылать мигрантов за наш счёт зачем? Их миллионы! Вы представляете сколько это будет в денежном выражении? http://www.constitution.ru/10003000/10003000-7.htm
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17 час.
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