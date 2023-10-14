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Защитник России U21 Лукин о 3:1 с «Палмейрас» U20: «Когда между пацанами общались, говорили: нужно обязательно показать, в чем мы лучше, чем бразильцы»

Защитник России U21 Лукин о 3:1 с «Палмейрас» U20: «Когда между пацанами общались, говорили: нужно обязательно показать, в чем мы лучше, чем бразильцы»

«Мы очень рады. Были единым целом, бились, боролись. Моментами очень хорошо переходили из обороны в атаку.

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