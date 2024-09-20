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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Госдума предложила содержать детей до 23-х лет...

Госдума предложила содержать детей до 23-х лет...

На днях депутаты от ЛДПР решили поддержать студентов за счёт их родителей.Дожили.Депутаты предлагают в судебном порядке назначать алименты родителям, которые добровольно не содержат студентов или которые против получения чадом высшего образования.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Содержать детей до 23-х лет&quot;. Это говорит о том, что в ГД сидят такие же после двадцати трёх летние МИТРОФАНУШКИ. В Америке - закончил школу, а дальше определяйся сам! Поэтому они такие успешные и не только тем, что их зелёная &quot;скатерть&quot; растянулась по всему Миру!
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5 час.
Ирина52
Вообще-то американцы успешные за счет долларов.Это налог на все народы планеты. И за счет фантастического государственного долга. В СССР  мы могли учиться ТЕМ профессиям, что нужны ОБЩЕСТВУ, а не по &quot;хотелкам&quot;. Был конкурс. Были стипендии. Были рабочие места для студентов, позволяющие  подрабатывать на вахте в общежитии МГУ. Были стройотряды. И были родители,получавшие зарплаты, позволяющие помогать детям студентам. И бесплатные квартиры вместо ипотеки. Но и мы старались учиться. К моей стипендии (45-50 руб) мама посылала 30-40. ЭТОГО ХВАТАЛО. Наконец, государство помогало и вечерникам, и заочникам, оплачивая учебный отпуск на сессию. А заочникам - и дорогу, и общежитие. Потому и был толк.
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4 час.
Евгений Сорокин
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3 час.

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