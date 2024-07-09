Число мощных вспышек на Солнце возросло в два раза

Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency В 2023 году было выявлено в два раза больше мощных вспышек на Солнце класса X и M по сравнению с 2022 годом, о чем сообщает РИА Новости со ссылкой на обзор состояния и загрязнение окружающей среды в РФ за 2023 год.