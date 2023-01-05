Месси также пророчат продолжение карьеры в Саудовской Аравии

Издание Gulf News со ссылкой на ряд источников сообщило о заключении негласной сделки между футбольным клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» и форвардом Лионелем Месси о переходе звездного аргентинца в эту команду уже в ближайшем будущем.