Кладбище для ЦАХАЛ: катастрофические риски сухопутной операции Израиля

Дело не в погодеЭто похоже на замкнутый круг. Сначала Израиль вводит блокаду сектора Газа, чем настраивает мирных жителей против еврейского государства.
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