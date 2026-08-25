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Как обновить интерьер к осени за выходные: 7 простых идей без ремонта

Как обновить интерьер к осени за выходные: 7 простых идей без ремонта

Начните с текстиля Самый простой способ изменить интерьер – обновить текстиль. Не нужно сразу покупать новые шторы, ковёр и покрывало: достаточно заменить пару чехлов на подушках, добавить плед или небольшой ковёр.

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