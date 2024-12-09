Капитолий под угрозой: Трамп допускает помилование, но не для всех

Он подчеркнул, что намерен действовать быстро и рассмотрит каждый случай индивидуально. Трамп допустил возможность исключений из помилования для тех, кто вел себя «радикально» или «как сумасшедший» во время штурма.
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