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RT Russia

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Сенатор предупредил о новых схемах мошенничества перед 9 Мая

Сенатор предупредил о новых схемах мошенничества перед 9 Мая

Перед Днём Победы мошенники активизировались и начали применять новые схемы обмана, нацеленные на ветеранов и пенсионеров, сообщил первый замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин.

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