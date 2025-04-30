Сенатор предупредил о новых схемах мошенничества перед 9 Мая

Перед Днём Победы мошенники активизировались и начали применять новые схемы обмана, нацеленные на ветеранов и пенсионеров, сообщил первый замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин.
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