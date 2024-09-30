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Детский омбудсмен Узбекистана проверит сообщения об избиении русскоязычных детей

Детский омбудсмен Узбекистана проверит сообщения об избиении русскоязычных детей

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова заявила, что все сообщения о предполагаемых регулярных избиениях русскоязычных учеников, которые не владеют узбекским языком, в одной из школ города Джизак будут проверены.

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