Детский омбудсмен Узбекистана проверит сообщения об избиении русскоязычных детей

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова заявила, что все сообщения о предполагаемых регулярных избиениях русскоязычных учеников, которые не владеют узбекским языком, в одной из школ города Джизак будут проверены.
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