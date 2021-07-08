Россиян предупредили о влиянии жары на тяжесть течения ковида

Жаркая погода отягощает течение COVID-19 и других вирусных заболеваний. Об этом РИА «Новости» сказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Жаркая погода отягощает течение COVID-19 и других вирусных заболеваний. Об этом РИА «Новости» сказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
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