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Россиян предупредили о влиянии жары на тяжесть течения ковида

Россиян предупредили о влиянии жары на тяжесть течения ковида

Жаркая погода отягощает течение COVID-19 и других вирусных заболеваний. Об этом РИА «Новости» сказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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