ФИФА ответила Украинской ассоциации футбола на жалобу из-за показа карты с российским Крымом

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что показанная в трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года карта, на которой Крым не является частью Украины, была разработана третьей сторон, изображения уже удалены.
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