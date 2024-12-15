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ФИФА ответила Украинской ассоциации футбола на жалобу из-за показа карты с российским Крымом

ФИФА ответила Украинской ассоциации футбола на жалобу из-за показа карты с российским Крымом

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что показанная в трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года карта, на которой Крым не является частью Украины, была разработана третьей сторон, изображения уже удалены.

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