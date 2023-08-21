В Приморском крае военнослужащие Восточного военного округа помогают в устранении последствий тайфуна «Ханун»

В связи с этим, были назначены и подготовлены сводные отряды ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, привлекаемые из числа военнослужащих по призыву общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае.
В связи с этим, были назначены и подготовлены сводные отряды ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, привлекаемые из числа военнослужащих по призыву общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае.
Свежие комментарии