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В Приморском крае военнослужащие Восточного военного округа помогают в устранении последствий тайфуна «Ханун»

В Приморском крае военнослужащие Восточного военного округа помогают в устранении последствий тайфуна «Ханун»

В связи с этим, были назначены и подготовлены сводные отряды ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, привлекаемые из числа военнослужащих по призыву общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае.

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