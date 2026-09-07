«Ужаснулся тому, что не хочу здесь быть»: почему Евгений Гришковец сбежал из эмиграции и заново выбрал Россию

17 февраля 2026 года драматургу, писателю и актёру Евгению Гришковцу исполнилось 59 лет. В его биографии хватало поворотных моментов, когда казалось, что он мог окончательно пустить корни за границей — будь то Германия или полученное позже гражданство Израиля.