«Ужаснулся тому, что не хочу здесь быть»: почему Евгений Гришковец сбежал из эмиграции и заново выбрал Россию

17 февраля 2026 года драматургу, писателю и актёру Евгению Гришковцу исполнилось 59 лет. В его биографии хватало поворотных моментов, когда казалось, что он мог окончательно пустить корни за границей — будь то Германия или полученное позже гражданство Израиля.
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