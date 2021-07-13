Донбасс Сегодня

81 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    В глаза боятся смотреть убийцы ?Представители Кие...
  • Екатерина
    О каком недоверии россиян к отечественному продукту власти пишет автор? Вакцины просто нет в наличии. Почему продают...Аргентина грозит ...
  • Александр Самбур
    где утверждалось что сбили 100% ?Израиль показал р...

Детям об энергетике – полезно и интересно

В рамках проекта «Смоленскэнерго – детям», который стартовал в июне 2021 года и завершится в конце лета, энергетики филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» усилили работу по профилактике детского электротравматизма и уже провели ряд мероприятий в г.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх