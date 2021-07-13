Детям об энергетике – полезно и интересно

В рамках проекта «Смоленскэнерго – детям», который стартовал в июне 2021 года и завершится в конце лета, энергетики филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» усилили работу по профилактике детского электротравматизма и уже провели ряд мероприятий в г.