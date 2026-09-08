Виктор Бардюк: В России нашли более 10 леопардов старше 15 лет

В Приморском крае обнаружено более 10 дальневосточных леопардов старше 15 лет, сообщает глава "Земли леопарда" Виктор Бардюк.
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