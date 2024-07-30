Эрдоган рассказал, почему не поехал на открытие Олимпиады в Париже

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал во вторник, 30 июля, что отказался ехать на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже из-за ЛГБТ-пропаганды (ЛГБТ — организация, признанная экстремистской и запрещенная в РФ) по просьбе внучки .