Эрдоган рассказал, почему не поехал на открытие Олимпиады в Париже

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал во вторник, 30 июля, что отказался ехать на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже из-за ЛГБТ-пропаганды (ЛГБТ — организация, признанная экстремистской и запрещенная в РФ) по просьбе внучки .
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