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Ивановские новости

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В Ивановской области спасли овчарку Мону, хозяин которой погиб до приезда спасателей

При пожаре в Шуе спасли немецкую овчарку, которой дали кислород для очистки лёгких от дыма. Хозяин дома, 93-летний мужчина, погиб до прибытия спасателей.

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