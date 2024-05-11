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AS: Мбаппе будет в расположении «Реала» в начале августа

AS: Мбаппе будет в расположении «Реала» в начале августа

Стало известно, когда нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе присоединится к мадридском «Реалу». По информации AS, в расположении команды футболист окажется либо 22 июля, либо 7 августа — в зависимости от выступления сборной Франции на чемпионате Европы.

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