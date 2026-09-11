Люди снова у Луны: что увидел экипаж «Артемиды-2» во время исторического облёта

Есть события, которые сложно осознать в моменте. Ты понимаешь их масштаб только спустя время, когда детали складываются в целостную картину.
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