Премьер Малайзии испугался неприятностей с женой после загадки Путина

Премьер Малайзии Ибрагим испугался проблем с женой после загадки Путина про трон Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим испугался, что у него будут проблемы с женой, после того как он ответил на загадку президента России Владимира Путина про третий трон в Андреевском зале Кремля.