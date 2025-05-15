Премьер Малайзии испугался неприятностей с женой после загадки Путина

Премьер Малайзии Ибрагим испугался проблем с женой после загадки Путина про трон Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим испугался, что у него будут проблемы с женой, после того как он ответил на загадку президента России Владимира Путина про третий трон в Андреевском зале Кремля.
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