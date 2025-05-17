Самое страшное, что прогноз погоды самый правдивый из всех прогнозов, которые делают люди. Представляем прогноз на 17 мая в Брянске

Самое страшное, что прогноз погоды самый правдивый из всех прогнозов, которые делают люди. Представляем прогноз на 17 мая в БрянскеСегодня, 17 мая, воздух наполнен свежестью и лёгкой прохладой, температура держится на отметке +16°C.