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Парламентская газета

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На встрече со студентами в Харбине Путин пошутил, что он «не интернет»

На встрече со студентами в Харбине Путин пошутил, что он «не интернет»

Президент РФ Владимир Путин во время встречи со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета 17 мая в шутку отметил, что он «не интернет» и на все их вопросы ответить не сможет, но постарается.

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