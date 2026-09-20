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Луков день 20 сентября: что нельзя делать, приметы и традиции праздника

Луков день 20 сентября: что нельзя делать, приметы и традиции праздника

20 сентября в народном календаре отмечают Луков день, или Луку Лукового. Этот осенний день на Руси связывали с завершением уборки лука, подготовкой запасов на зиму и памятью святых, чьи имена вошли в церковный календарь этой даты.

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